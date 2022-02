Kraków. Nowa linia aglomeracyjna do Wielkiej Wsi rozpoczęła kursy. Linia 114 zostanie zlikwidowana

Nowa linia kursować będzie po trasie: „Os. Podwawelskie” – rondo Grunwaldzkie, ul. Konopnickiej, al. Krasińskiego, al. Mickiewicza, ul. Czarnowiejska, ul. Nawojki, ul. Armii Krajowej, ul. Jasnogórska, Modlnica, Szyce, Wielka Wieś, Biały Kościół, Czajowice, Bębło, Będkowice – „Będkowice Pętla” (wybrane kursy będą dojeżdżać tylko do przystanku „Biały Kościół Murownia Pętla”).

Linia z grupy tzw. agloekspresów ma na celu zachęcenie jak największej liczby mieszkańców gmin sąsiadujących z Krakowem do korzystania z komunikacji miejskiej. Pierwszym tego typu połączeniem była linia nr 304, która w 2008 r. połączyła ścisłe centrum Krakowa z Wieliczką. W ubiegłym roku powstały kolejne dwie – nr 307 i 337, dojeżdżające do miejscowości w gminach Zielonki i Michałowice. Na początku tego roku podobny charakter zyskała linia nr 301, stanowiąca połączenie z Niepołomicami. Teraz takie połączenie zyska również gmina Wielka Wieś.

Nowa linia nr 310 zastąpi linię nr 210, kursując na odcinku zlokalizowanym poza Krakowem dokładnie taką samą trasą i zatrzymując się na wszystkich przystankach. Wewnątrz miasta natomiast, aby zapewnić szybszy dojazd do centrum, obsługiwane będą tylko wybrane przystanki.

Nowa linia będzie kursować w dni powszednie w godzinach szczytu co 15 minut, poza tymi godzinami co 30 minut, a w dni wolne co około godzinę. Mniej więcej co drugi kurs będzie realizowany na trasie skróconej, do przystanku „Biały Kościół Murownia Pętla” tak, by zapewnić odpowiednią ofertę przewozową przede wszystkim w tych miejscowościach, które położone są najbliższej Krakowa i wykazują największy stopień urbanizacji.

W związku z uruchomieniem nowej linii, zostanie zlikwidowana (poza linią nr 210) także linia miejska nr 114, która obecnie kursuje między os. Podwawelskim i ul. Chełmońskiego (rejon Galerii Bronowice) po takiej samej trasie, co nowa linia nr 310.

W celu utrzymania odpowiedniej oferty przewozowej dla mieszkańców osiedla między ul. Stelmachów i Chełmońskiego, zostanie wydłużona trasa wspomagającej linii przyspieszonej nr 511, która obecnie się kończy na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i Przybyszewskiego. Autobusy tej linii pojadą ul. Armii Krajowej, Jasnogórską i Chełmońskiego aż do końcówki „Chełmońskiego Pętla”, zlokalizowanej obok Galerii Bronowice. Warto zaznaczyć, że w kierunku pętli przejadą fragmentem ul. Chełmońskiego między ul. Jasnogórską i Stawową (tak jak obecnie linia nr 114).

Wraz ze zmianą trasy zostaną wydłużone godziny kursowania linii w dni powszednie (do około godziny 20.00) oraz uruchomione kursy w soboty w godzinach ok. 9.00-18.00. Ponadto mieszkańcy tej okolicy będą mieć dostęp do nowej linii n r310, która zatrzyma się zarówno na przystanku „Stawowa” (skrzyżowanie ul. Jasnogórskiej i Stawowej), jak i „Jasnogórska” (skrzyżowanie ul. Jasnogórskiej i Chełmońskiego).