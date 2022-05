Kraków. Noc Muzeów już 13 maja. Znów ustawią się kolejki zwiedzających

Ekspozycje stałe i czasowe w przeszło pięćdziesięciu krakowskich muzeach i galeriach, a także miejsca na co dzień niedostępne dla zwiedzających, warsztaty, specjalne spacery wydarzenia dla dzieci i młodzieży – tak zapowiada się tegoroczna Noc Muzeów, która po pandemicznej przerwie wraca w doskonale znanej zwiedzającym formule. Krakowska Noc Muzeów to już tradycja – w tym roku odbędzie się po raz osiemnasty, jak zawsze z piątku na sobotę, by umożliwić zwiedzanie muzeów także turystom.

- To wydarzenie zamienia miasto w arenę wielkiego święta kultury i sztuki, przybliżając historię i dziedzictwo Krakowa, a także bogatą i różnorodną ofertę kulturalną miasta – mówi Katarzyna Olesiak, dyrektorka Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Po pandemicznych wydarzeniach odbywających się online, w tym roku będzie okazja, by siedziby muzeów odwiedzić osobiście. Jakie atrakcje czekają na zwiedzających?