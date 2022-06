Kraków. „Noc Kupały - w poszukiwaniu kwiatu paproci”. Wyjątkowy koncert w Ogrodzie Botanicznym UJ

Podczas koncertu zagrały trzy zespoły: Percival, Żywiołak oraz Żmij. Po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego niosła się muzyka folkowa inspirowana twórczością dawnych Słowian.

Zespół Percival tworzy muzykę, która jest inspirowana historią i kulturą dawnych Słowian. Zespół zasłynął m.in. z tego, że współtworzył wybitną ścieżkę dźwiękową do światowej sławy gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”.

Żmij to zespół, który swoją twórczość również bardzo mocno inspiruje kulturą słowiańską. Jego charakterystyczne rockowe interpretacje muzyki ludowej oraz własne utwory niewątpliwie wpadają w ucho. W ich muzyce jest bardzo dużo pasji oraz energii na scenie.

Żywiołak zajmuje się klasycznym folkiem. Twórczość zespołu nawiązuje do czasów kultury słowiańskiej. Zespół miał swój wkład w stworzenie ścieżek dźwiękowych do gier: „Wiedźmin II”, „Wiedźmin III” oraz „World of Tanks”.

Noc Kupały to święto, które w przeszłości było obchodzone przez pogańskich Słowian z różnych zakątków Europy w noc przesilenia letniego z 21 na 22 czerwca (w roku przestępnym 20 i 21 czerwca). Noc Kupały to przede wszystkim obrządki, które mają zapewnić powrót na ziemię czasu urodzaju, to święto poświęcone żywiołom wody i ognia. Podczas świętowania Nocy Kupały celebruje się miłość, płodność, radość, zdrowie i urodzaj.