Kraków. Nina cierpi na poważną wadę serca. "Zamiast cieszyć się z jej narodzin, będziemy umierać ze strachu"

- Kiedy po raz drugi dowiedzieliśmy się, że zostaniemy rodzicami, oszaleliśmy ze szczęścia. Spełniło się nasze marzenie o powiększeniu rodziny - opowiadają rodzice Niny. W styczniu 2023 roku, czyli już za kilka tygodni, na świat przyjdzie ich długo wyczekiwana córeczka. Niestety, zamiast cieszyć się z jej narodzin, rodzice będą umierać ze strachu. Nina cierpi bowiem na poważną, złożoną wadę serca.

Radosny i beztroski czas oczekiwania na narodziny córki trwał do 20. tygodnia ciąży. - Zbyt krótko... - załamują ręce rodzice. Badanie prenatalne, wykonane w II trymestrze ciąży, zmieniło ich życie na zawsze. - To wtedy padły słowa, które zmieniły wszystko... Podczas badania usłyszeliśmy od lekarza, że nasza córka ma poważną, złożoną wadę serca. To był szok, niedowierzanie, ogromny ból i niewyobrażalny strach, którego nie da się opisać słowami - mówią rodzice Niny.