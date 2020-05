Kraków. Niezwykły salon fryzjerski wznawia działalność. Co za wnętrza! [ZDJĘCIA]

Nowy wymiar fryzjerstwa

Choć to jeszcze nie będzie to samo, a ponownemu otwarciu salonów fryzjerskich towarzyszą dodatkowe zasady, radość i tak jest ogromna.

- Bardzo cieszymy się z możliwości pracy i nie możemy się doczekać klientów. Obostrzenia to niewielka zmiana, gdyż od zawsze staramy się spełniać najwyższe standardy czystości. Takie zabiegi jak dezynfekcja narzędzi, fotela czy używanie jednorazowych rękawiczek i peleryn to u nas standard od zawsze. Nowością jest nie korzystanie z telefonu przez klienta ale to może i na plus, gdyż będziemy mogli mieć więcej kontaktu słownego - mówi Klaudiusz Iciek - twórca fryzur, projektant mody, założyciel i mentor Claudius Hair Tresser Academy.

Przypomnijmy, że pracownia fryzjerska Claudius Hair Treser Academy mocno zaznaczyła swoją obecność na mapie Krakowa (pracownia znajduje się na ul. Floriańskiej - tam, gdzie kiedyś kultowa Galeria Pauza). Już wystrój wnętrza sugeruje nam, że nie mamy do czynienia ze zwykłym salonem fryzjerskim.