Kraków. Niezwykły koncert na "krakowskich Malediwach"

Grupa bębniarska Drum Syndrome przeniosła krakowian do krainy dźwięków muzyki Czarnego Lądu. Artyści zagrali na tradycyjnych bębnach djembe. W Parku Lotników wystąpił także zespół Folklezz - polsko-słowackie trio z Krakowa.

To kolejny z cyklu koncertów zaplanowanych na całe lat. "Projekt Muzyka wśród drzew" nawiązuje do nowohuckich tradycji. Kameralne koncerty realizowane wśród zieleni towarzyszyły świątecznym dniom nowohucian przez wiele lat od początków istnienia Nowej Huty. Otwarte, bezpłatne koncerty w zielonych przestrzeniach młodego miasta (później dzielnicy) miały znaczący wpływ na edukację i rozwój kulturalny mieszkańców. Obecnie z roku na rok zielone tereny nowohuckie zyskują na atrakcyjności i popularności – mieszkańcy coraz częściej całymi rodzinami spędzają tu wolny czas, dlatego stanowią one idealną scenę muzycznych wydarzeń.

W kolejnym tygodniu muzyka wśród drzew zagości w okolicy fontann w Parku Lotników.