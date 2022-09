Kraków. Niezwykłe domy kilometr od Wawelu. Tam czas się zatrzymał! [ZDJĘCIA] Redakcja Kraków

Najstarsze, dziewiętnastowieczne domy Ludwinowa od lat pozostają niezmienne. Przy ul. Tureckiej stoją nadal: drewniane, malowane na zielono i brązowo. Kawałek dalej, choć ceglane, zachowały drewniane stropy albo kapliczki we frontowych ścianach. Zobaczcie, jak niewiele potrzeba, aby znaleźć się w innym świecie, w którym tylko przejeżdżające od czasu do czasu samochody zdradzają, że to XXI wiek.