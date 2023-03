Kraków. Niewyjaśniona sprawa zapadliska, brak dostępu do parkingu i przepełnione śmietnik. Mieszkańcy Łagiewnik oburzeni

- Sytuacja z zapadliskiem do tej pory nie została rozwiązana. A jest coraz gorzej. Nie widać jasnego sygnały do naprawy, po ostatnich pracach droga Roi, która jest oznaczona jako przeciwpożarowa została całkowicie zablokowana. Została wywieszona informacja, że występuje zagrożenie zdrowia, życia i mienia. Wszyscy się boją -pisze jeden z oburzonych mieszkańców i dodaje - Mieszkańcy, którzy zapłacili spore pieniądze za miejska parkingowe, utracili do nich dostęp bez jakiegokolwiek jasnego wyjaśnienia.