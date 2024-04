Kraków. Niesforny bażant na klatce schodowej kamienicy. Interweniowali strażnicy miejscy Marcin Banasik

Strażnicy miejscy na swoim profilu facebookowym piszą, że dopiero siła argumentów wezwanych na miejsce specjalistów od dzikich zwierząt skłoniła ptaka do zmiany postawy Straż Miejska Kraków Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Jak wynikało ze zgłoszenia do straży miejskiej, niepokorny bażant jakimś dziwnym trafem znalazł się na klace schodowej w kamienicy przy pl. Wolnica i nie miał ochoty jej opuścić. Gdy funkcjonariusze dojechali na miejsce, ptak szybko dał im do zrozumienia, że nie jest gotowy na ustępstwa i jeśli ktoś ma go przekonać do dialogu, to raczej nie strażnicy.