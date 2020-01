Kraków. Nie żyje Krzysztof Leski. Jego zabójca podszedł do policjantów na krakowskim rynku i przyznał się do zbrodni

Krakowscy policjanci za pośrednictwem dyżurnego jednostki skontaktowali się ze stołecznymi policjantami, którzy udali się pod wskazany adres na warszawskiej Woli, gdzie miało dojść do popełnienia zbrodni. Drzwi mieszkania były zamknięte, a ze środka nie dochodziły żadne odgłosy.

- Policjanci i wezwani do pomocy strażacy wyważyli drzwi, a po wejściu do środka znaleźli zwłoki 60-letniego mężczyzny, który posiadał widoczne obrażenia świadczące, że padł ofiarą przestępstwa - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

34-latek został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa i jeszcze tego samego dnia przewieziony do Warszawy. Tamtejsi policjanci we wtorek (7 grudnia) doprowadzili zatrzymanego do Prokuratury Rejonowej Warszawa - Wola w Warszawie, która wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.

Według informacji śledczych zatrzymany 34-latek i Krzysztof Leski znali się od jesieni ubiegłego roku. W ostatnich miesiącach mężczyzna mieszkał w mieszkaniu należącym do pokrzywdzonego.