Kraków. Nie wyrzucaj – podziel się! Apel do sklepów spożywczych Arkadiusz Maciejowski

Anna Kaczmarz / Polska Press

Każdego dnia ze sklepów na śmietniki wywożone są tony żywności! Jednocześnie z dnia na dzień w Krakowie przybywa uchodźców, których musimy otoczyć opieką. Dlatego władze Krakowa apelują do sieci handlowych, by nie marnować żywności. - Prosimy, aby podzielić się żywnością, której nie upłynął jeszcze termin przydatności do spożycia ale jest już krótki - podkreślają.