Kraków. Nie musimy kochać gołębi, ale ich nie katujmy Piotr Rąpalski

"Co trzeba mieć w głowie, żeby zrobić coś takiego??? Nie lubisz zwierząt - nie musisz ich mieć, nie musisz im pomagać, ale ich nie krzywdź!!! Właśnie przejęliśmy młodego gołąbka, któremu ktoś odciął ogon i przyciął skrzydła. Bardzo dziękujemy Pani, która nie pozostała obojętna na los ptaka i zabezpieczyła go do naszego przybycia. Maluch jedzie do zaprzyjaźnionej Fundacja Peruna" - taki wpis pojawił się na Facebooku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.