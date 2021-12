Kraków. Nie ma porozumienia między dyrekcją a lekarzami z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

- Dzisiaj o godz. 11 odbyło się pierwsze spotkanie wiceministra ze związkami zawodowymi, potem przedstawiciele lekarzy spotkali się z dyrektorem oddziału NFZ. Niestety nie wyniknęło z nich nic, co mogłoby pomóc w sytuacji naszego szpitala. Pan wiceminister nie był w stanie podać żadnych danych, które w jakikolwiek sposób mógłby uratować zaistniałą sytuacje - mówi rzeczniczka.

Dyrekcja szpitala miała podpisać dzisiaj porozumienie z lekarzami, tak by od jutra szpital mógł normalnie funkcjonować. - Aktualnie odbywają się rozmowy ostatniej szansy z lekarzami. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć czy to porozumienie dojdzie do skutku i zostanie podpisane. Przewidujemy również taki scenariusz, że od 1 stycznia będziemy musieli zamknąć co najmniej trzy oddziały - dodaje rzeczniczka.

Dla rodziców małych pacjentów oznacza to, ze jeśli nie dojdzie do konsensusu z lekarzami, placówka będzie musiała przenieść chore dzieci do innych pediatrycznych szpitali dziecięcych w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie.