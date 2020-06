Kraków. Nie kupimy już biletu u kierowcy autobusu i motorniczego w tramwaju

- Nowy przepis ma obowiązywać od lipca. Dotychczas miesięczne wpływy ze sprzedaży biletów u motorniczych i kierowców wynosiły ok. 15 tys. złotych. Dla porównania w okresie przed pandemią średnio dzienne wszystkie wpływy z biletów to ok. 2 mln zł - mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.

Obecnie, z powodu pandemii koronawirusa, sprzedaż biletów przez prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej są zawieszone od 10 marca tego roku - do odwołania. W ZTP przyznawali, że pasażerowie zdążyli się już do tego przyzwyczaić i nie zgłaszają skarg.

Wcześniej, w sytuacji braku lub awarii automatu biletowego w pojeździe, pasażer miał możliwość nabycia u kierującego,

podczas postoju pojazdu na przystanku oraz za odliczoną kwotę, wyłącznie biletów 90-minutowych normalnych (5 zł) lub ulgowych. Prezydent wraz z urzędnikami przygotował jednak projekt uchwały, by takie rozwiązanie już nie powróciło.