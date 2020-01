Kraków. Nie dostałeś się na spacer edukacyjny po Bazylice Mariackiej? Zgłoś się do Muzeum Krakowa

Tłum ludzi wypełnił w ostatnią sobotę plac Mariacki. Kilkadziesiąt osób przyszło na - szeroko ogłoszoną - godzinę zbiórki dla chętnych do udziału w spacerze edukacyjnym. Podczas niego miało się odwiedzić kilka niedostępnych na co dzień miejsc w Bazylice Mariackiej. Okazało się jednak, że obowiązywała rezerwacja miejsc i do bazyliki mogło wejść tylko 20 zapisanych osób. Organizator, Muzeum Krakowa, przekazuje teraz, że dla zawiedzionych, którzy odeszli z kwitkiem, przygotuje coś w zamian.