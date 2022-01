Kraków. Nie brakło chętnych na zimowe zwiedzanie fortu Tonie (MM)

Zainteresowani fortyfikacjami zwiedzali w sobotę (15 stycznia) fortu "Tonie" z profesjonalnymi przewodnikami. Na zwiedzających czekała również kuchnia polowa. Fort "Tonie" to jeden z najlepiej zachowanych obiektów Twierdzy Kraków, należy on też do najcenniejszych zabytków architektury militarnej w Europie.