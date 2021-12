Kraków. Nie będzie wysokiej zabudowy na terenie dawnej fabryki Peterseima oraz renesansowych ogrodów na Wesołej Bartosz Dybała

Rada Miasta Krakowa przegłosowała na ostatniej sesji plan miejscowy dla dawnej dzielnicy Wesoła. Daleko mu do ideału, ale musiał zostać uchwalony już teraz, ponieważ w innym wypadku terenom po dawnej fabryce Peterseima groziłaby dużo wyższa zabudowa niż zakłada przyjęty przez radę dokument. Kłopotliwa pozostaje sprawa kościoła. Społecznicy z Kolektywu Wesoła domagali się, by plan dopuścił w budynku nie tylko funkcję sakralną, ale też usługową. Ostatecznie tak się nie stanie. - Miasto zostało z kościołem i nie wiadomo, co ma z nim zrobić - mówi Piotr Grobler.