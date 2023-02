Kraków nie będzie się ubiegał o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Właśnie trwa nabór Anna Piątkowska

Kraków był pierwszym polskim miastem, które zyskało miano Europejskiej Stolicy Kultury Joanna Urbaniec / Polska Press

Do 15 września miasta ubiegające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku mogą składać wnioski do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kraków nie będzie się starał ponownie o to miano. - Byłaby to megalomania i pozbawianie szansy innych miast – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta ds. kultury.