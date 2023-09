Kraków. Nic nie może się zmarnować! Woda z sadzawki w Parku Jordana wykorzystywana do podlewania roślin

- Rozpoczęliśmy w poniedziałek, 11 września wypompowywanie wody z sadzawki w Parku Jordana. Nic się jednak nie zmarnuje, ponieważ wodę wykorzystamy do podlewania roślin m.in. w Parku Jordana. Z wodnego placu zabaw można nadal korzystać. Słoneczne i ciepłe dni będą towarzyszyć nam jeszcze do środy, więc na wodne harce jeszcze zdążycie. Póki co pierwsza połowa września rozpieszcza nas pogodą - poinformował Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.