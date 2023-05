Kraków. Nastoletni kibole w Nowe Hucie uzbrojeni w maczety, pistolety na gaz i petardy

Mundurowi szybko dotarli w rejon Czyżyn, gdzie na jednym z przystanków komunikacji miejskiej weszli do wskazanego w zgłoszeniu tramwaju i wylegitymowali grupę 9 osób. Czworo z nich było w wieku 17 lat, trzy w wieku 16 lat, jedna – 14 i jedna w wieku 19 lat. Wszystkie te osoby posiadały przy sobie różnego typu emblematy świadczące o przynależności do środowiska kibiców jednej z krakowskich drużyn piłkarskich. W trakcie interwencji policjanci znaleźli porozrzucane w wagonie niebezpieczne przedmioty, m.in. maczetę, pojemniki z gazem pieprzowym, petardy, pistolet na gaz, maski przeciwgazowe oraz kominiarki. Rzeczy te zostały zabezpieczone, natomiast osoby niepełnoletnie przewieziono do pobliskiej jednostki, skąd zostały odebrane przez opiekunów. 19-latkowi wręczono wezwanie do stawiennictwa w Komisariacie Policji VII w Krakowie, gdzie zostanie przesłuchany.