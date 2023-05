Kraków. Naprawili studzienkę tak, że... zrobiło się jezioro. Sklepy zalane. List od czytelnika

"Rok temu studzienka kanalizacyjna przy ulicy Wysłouchów 25D była naprawiana, ponieważ wypadła w niej bardzo duża dziura i studzienka się zapadła... została tak naprawiona i załatana, że teraz już kompletnie nie odprowadza wody, przez co robi się gigantyczne jezioro na drodze. Prowadzi ona do kilku punktów usługowych i gastronomicznych (fryzjer, cukiernia, restauracje). Prosimy o jak najszybszą interwencję, ponieważ za niedługo przy takich opadach deszczu woda zacznie się wlewać do lokali. Nie mówiąc o tym, że teraz ciężko nam w ogóle do nich dojechać czy dojść.

Dodam też, że w tamtym roku kilka razy próbowaliśmy się dowiedzieć do kogo teren należy, ale bez skutku. Spółdzielnia mówi, że to teren miasta, a rada dzielnicy, że droga dojazdowa należy do spółdzielni.

Bardzo prosimy o pomoc, bo przy tak intensywnych opadach deszczu jak dziś, boimy się co będzie jutro."