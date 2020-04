Kraków. Napadł z nożem dwie kobiety w sklepie na ulicy Wielopole. Tłumaczył, że był zdesperowany z powodu utraty pracy

Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie nadzoruje śledztwo dotyczące przestępstwa, z powodu którego szkodę poniosły dwie kobiety.

W toku postępowania ustalono, że 1 kwietnia 2020 roku, ok. godz. 22, w jednym ze sklepów przy ul. Wielopole w Krakowie, prowadzonym przez jedną z pokrzywdzonych kobiet doszło do rozboju z użyciem noża. - Zamaskowany w szalik i czapkę mężczyzna zażądał od ekspedientki, drugiej z pokrzywdzonych kobiet, pieniędzy, wskazując, iż jest zdesperowany z powodu utraty pracy i braku środków do życia. Ekspedientka wydała sprawcy pieniądze w kwocie 700 zł. Mężczyzna następnie oddalił się z miejsca zdarzenia zamówioną wcześniej taksówką - informuje Janusz Hnatko, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W sprawie zabezpieczono zapisy monitoringów (także z trasy poruszania się sprawcy), dokonano ich oględzin oraz przesłuchano pokrzywdzone, w celu ustalenia okoliczności przebiegu zdarzenia. Zabezpieczono także porzucone przez sprawcę fragmenty odzieży oraz narzędzie przestępstwa w postaci noża.