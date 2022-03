Kraków. Namioty i ciepła zupa na placu przy Dworcu Głównym. Da się!

Przed budynkiem Dworca Głównego, na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Krakowie, stoi biały namiot Caritas Archidiecezji Krakowskie przygotowany przez Wojewodę Małopolskiego, w którym uchodźcy mogą zjeść ciepły posiłek.

– Codziennie przygotowujemy ok. 1000 gorących posiłków, które są wydawane przez sześciu wolontariuszy. Chętnych do pomocy nie brakuje – mówi ks. Tomasz Stec, dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej. – Mamy ogromne wsparcie kleryków i wspólnot młodzieżowych. Do pomocy zaprosiliśmy Ruch Światło-Życie, Grupy Apostolskie, Duszpasterstwo Młodzieży, stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i duszpasterstwa akademickie – dodaje.

Punkt wydawania posiłków działa od 13 do 21. Docelowo, mają się w nim gromadzić wszyscy, którzy chcą wesprzeć uchodźców ciepłym posiłkiem: instytucje, grupy parafialne i osoby prywatne. Równocześnie, na Dworcu Głównym działa punt informacyjny, w którym wydawany jest suchy prowiant, woda, środki chemiczne i higieniczne, a także jedzenie dla dzieci.