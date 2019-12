Gdzie kręcono Wiedźmina? Także niedaleko Krakowa [MIEJSCA]

Na Węgrzech, na Hiszpańskiej wyspie La Palma, ale również w Polsce realizowano zdjęcia do "Wiedźmina". Ujęcia do serialu Netflixa kręcono niedaleko Krakowa, we wsi Podzamcze. To tam znajdują się ruiny Zamku Ogrodzieniec, będącego częścią szlaku Orlich Gniazd. Zobacz zdjęcia i p...