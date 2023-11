Kraków najlepszym europejskim miastem do odwiedzenia zimą. Tylko szusować nie ma gdzie Bartosz Dybała

Kraków już trzeci rok z rzędu został uznany najlepszym europejskim miastem do odwiedzenia zimą. Przyciąga zabytkami, takimi jak Rynek Główny czy Wawel. Jednak te można zwiedzać o każdej porze roku i zawsze robią wrażenie. A co z zimowymi atrakcjami? Stolica Małopolski miała ich trochę, ale dziś już nie istnieją. Wystarczy wspomnieć wyciąg narciarski na Sikorniku, który swego czasu próbowano odtworzyć, ale to się nie udało. Miasto chce uatrakcyjniać zimową ofertę, budując np. Całoroczne Centrum Sportów Zimowych. Ale inwestycja to na razie pieśń przyszłości.