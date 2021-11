Kraków. Najlepsze, darmowe imprezy i wydarzenia w nadchodzący weekend 19-21.11 tylko u nas! Sprawdź co ciekawego się odbędzie!

Cegielnia pub&club w piątek 19.11 organizuje potańcówkę do hitów klubowych z lat 80, 90 i 00. O dobrą muzykę zadba DJ KARO. Ponadto na gości czekać będzie bilard, specjalna ścianka, na której można będzie zostawić swój ślad, a także pyszne tosty! Obowiązywać będzie również całonocna promocja: - Sex on the Beach 1+1 - Cegielnia Shots 6x: 15 zł Wstęp na imprezę jest darmowy.

Konrad Kozłowski