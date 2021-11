Kraków. Najlepsze darmowe imprezy andrzejkowe i nie tylko w najbliższy weekend 26-28.11. Będzie się działo! Alicja Kozioł

GRILL’YARD przy ul. Grodzkiej 4 w sobotę o 18 organizuje imprezę andrzejkową. Podczas jej trwania poznać będzie można imię swojej prawdziwej miłości, będzie okazję porozmawiać z martwymi, zrobienie talizman na spełnienie marzeń oraz nauka wróżenia na kawie i wosku. Planowana jest również tradycyjna zabawa Andrzejkowa z kapciami oraz odkrycie tajemnic losu z pomocą kart tarota. Wstęp jest darmowy. Na pewno zabawa będzie świetna! Pixabay Zobacz galerię (7 zdjęć)

W najbliższy weekend obchodzić będziemy andrzejki. Jest to idealna okazja do przedadwentowego świętowania. Spodziewać możemy się imprez o tematyce andrzejkowej, ale także wielu innych. Co więcej odbędzie się także wiele ciekawych wydarzeń np. związanych z Bożym Narodzeniem, ekologicznymi kosmetykami czy płytami winylowymi. Zapraszamy do galerii po więcej informacji!