Kraków. Najem miejskich lokali użytkowych i miejsc garażowych. Aukcja i licytacja pod koniec sierpnia Małgorzata Mrowiec

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Potencjalnym najemcom proponuje prowadzenie działalności m.in. przy ul. Rzeźniczej, Dietla czy ul. Karmelickiej 16, gdzie do wykorzystania jest ok 240 metrów kw. (w tym prawie 50 mkw. piwnic). Oferty przystąpienia do aukcji można składać do 29 sierpnia. Tego dnia upłynie też termin wpłaty wadium.