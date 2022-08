Kraków. Najbardziej interesujące warsztaty, wydarzenia i imprezy dla dzieci w weekend 05-07.08.2022! Zobacz, gdzie zabrać malucha! Alicja Kozioł

Najbliższy weekend w Krakowie pełen będzie bardzo ciekawych wydarzeń dla najmłodszych. Zdecydowana większość wydarzeń i warsztatów związana będzie z seansami w kinach plenerowych, co jest interesującą opcją biorąc pod uwagę to, że mamy lato i termometry wskazują wysokie temperatury. Poza tym odbędą się także warsztaty czytelnicze dla najmłodszych, a także pikniki. Po więcej informacji zapraszamy do galerii!