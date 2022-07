Kraków. Nagranie nawałnicy z parkingu hitem sieci. "Idzie chłop, będzie przestawiał auto". Chwilę później... To wideo mrozi krew w żyłach

Kierowca miał wielkie szczęście - i to w dwójnasób. Z jednej strony uratował samochód przed całkowitym zniszczeniem, z drugiej - bardzo dużo zaryzykował. Mogło bowiem dojść do znacznie większej tragedii niż utrata mienia.

Sobotnia nawałnica wyrządziła w Krakowie ogromne szkody. Mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem downburst. Jak wyjaśniają na swoje stronie internetowej Łowcy Burz jest to "silny prąd zstępujący w chmurze burzowej, który dociera do powierzchni ziemi, gdzie rozchodzi się w różnych kierunkach powodując szkody. Niektóre przypadki zjawiska downburst mogą powodować bardzo poważne straty, przypominające pod pewnymi względami zniszczenia po trąbie powietrznej".