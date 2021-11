Kraków nadal negocjuje z rządem w sprawie pieniędzy na igrzyska europejskie w 2023 roku. Większość radnych przeciw wycofaniu się z imprezy

FLESZ - Polska gospodarka rośnie. Co z inflacją?

Podczas środowych obrad Łukasz Gibała lider klubu "Kraków dla Mieszkańców" przypomniał, że Rada Miasta Krakowa podczas wrześniowej sesji podjęła uchwałę, w której zaznaczyła, iż w przypadku nieuzyskania rządowych gwarancji do 31 października br., prezydent Krakowa powinien zrezygnować z organizacji igrzysk pod Wawelem.

Krytycznie o przygotowaniach do imprezy wypowiadali się też radni Koalicji Obywatelskiej. - Staraliśmy się do tego tematu podchodzić zdystansowanie, unikać rozgrywek politycznych, starać się o dofinansowanie inwestycji w Krakowie. Ani razu nikt ze strony rządu nie przedstawił nam jednak żadnych informacji, jak wygląda planowanie imprezy. Pojawił się projekt rządowej ustawy. Nie spełnia on jednak oczekiwanych ułatwień dotyczący realizacji inwestycji, takich jakie są w ustawach dotyczących budowy muru na granicy Polski i Białorusi czy były w przypadku Euro 2012 - komentował radny Łukasz Sęk.