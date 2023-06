Kraków. Na Zakrzówku mężczyzna wskoczył do wody i już nie wypłynął. Nie żyje Małgorzata Mrowiec

Do tragicznego zdarzenia doszło we wtorkowe przedpołudnie na zalewie Zakrzówek w Krakowie. Około godz. 11.15 krakowska policja została zaalarmowana, że mężczyzna wskoczył do wody i nie wypłynął. Wprawdzie został następnie podjęty z wody przez płetwonurka ze straży pożarnej oraz był reanimowany. Jednak po przewiezieniu do szpitala, przed godziną 13, mężczyzna zmarł.