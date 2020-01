Kraków. Na Zabłociu rośnie budynek dla studentów medycyny [ZDJĘCIA]

Kraków. Trasa Łagiewnicka: Powstają tunele i przystanki. Niedługo zostanie przełożona Wilga [ZDJĘCIA]

Postępują prace związane z budową Trasy Łagiewnickiej. Obecnie prowadzone są m.in. intensywne roboty przygotowawcze do przełożenia Wilgi do nowego koryta, co ma nastąpić na przełomie lutego i marca. Ta operacja jest potrzebna do tego, by dokończyć budowę najdłuższego z tuneli, kt...