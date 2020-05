Kraków. Na Wesołej miasto kupiło również kościół. Co stanie się ze świątynią? [ZDJĘCIA]

Gmina Kraków kupiła działki, na których znajdowały się dotychczas m. in. zabytkowe budynki klinik i przychodni Szpitala Uniwersyteckiego, przeniesionego obecnie w nowe miejsce do Prokocimia. Wśród kupionych przez miasto budynków jest także znajdujący się przy ul. Kopernika 19 dawny kościół karmelitów bosych pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, z górującymi nad okolicą dwoma wieżami, który służył szpitalowi św. Łazarza. Co stanie się teraz ze świątynią?