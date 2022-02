Kraków. Na Rynku Głównym protest przeciwko "Lex Czarnek" [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że niedawno sejm odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą nowelizację prawa oświatowego, określaną jako „lex Czarnek”.

Protestujący twierdzą, że jeśli "Lex Czarnek" - czyli zmiany w prawie oświatowym – uzyska podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy, polska szkoła stanie się centralnie zarządzanym narzędziem w rękach władzy. Kuratorzy oświaty będą przepuszczać przez partyjny filtr wszelkie inicjatywy uczniów, nauczycieli, rodziców i samorządów, które będą opierały się na współpracy z organizacjami zewnętrznymi.

I domagają się weta prezydenta: "Bo #Lex Czarnek to m. in.: upartyjnienie szkoły, ograniczenie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, znacznie mniej dodatkowych darmowych zajęć dla dzieci".

– To nowelizacja, która ma usprawnić nadzór pedagogiczny nad szkołami i pozwolić kuratorium na eliminację sytuacji patologicznych, niezgodne z prawem działania dyrektorów szkół. Takie sytuacje – na szczęście – zdarzają się bardzo rzadko, ale wówczas kurator pozostaje bezradny – tak z kolei argumentował wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski.