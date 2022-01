Kraków. Na nic apele mieszkańców. Miasto nie wykupi terenów zielonych przy Pszczelnej, żeby chronić je przed zabudową

241 osób podpisało się pod internetową petycją do prezydenta Krakowa w sprawie wykupu działek przy ulicy Pszczelnej w celu ochrony terenów zielonych, na których według relacji mieszkańców ma powstać kolejny już w tym rejonie budynek mieszkalno-usługowy.

Jak twierdzą jej autorzy, z terenu korzysta obecnie wiele osób. "Jest to codzienna droga do szkoły, do pracy, do przystanków komunikacji miejskiej. To ostatnia enklawa zieleni w najbliższym otoczeniu mieszkańców. Miejsce, w którym można uchronić się od coraz częstszych i uciążliwych fal upałów, wyprowadzić psa, czy odbyć spokojny spacer z rodziną lub przyjaciółmi. Miejsce, które może uchronić mieszkańców sąsiednich bloków przed coraz częstszymi powodziami. Teren zieleni urządzonej umożliwiłby również dojście mieszkańcom bloków przy ul. Krokusowej i ul. Bułgarskiej do nowo powstałej kładki nad Trasę Łagiewnicką, łączącej ul. Pszczelną z ul. Ruczaj" - napisano w petycji.