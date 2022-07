Kraków. Na jakie koncerty wybrać się w najbliższy weekend 08-10 lipca? Przegląd nadchodzących wydarzeń! Alicja Kozioł

W najbliższy weekend (08-10.07.2022r.) w Krakowie odbędzie się sporo koncertów, na których będzie można posłuchać dobrej muzyki. Wybrać będzie można się między innymi na koncert szeroko znanego teraz rapera Kizo, poza tym wystąpi także Krystian Ochman, który zwyciężył 11. edycję The Voice of Poland. Jeśli chodzi natomiast o zagraniczne zespoły to na scenach Krakowa zobaczyć można będzie: The Dead Daisies oraz Blues Pills. Poza tym odbędą się liczne festiwale, a także wydarzenia, na których posłuchać będzie można muzyki klasycznej. Zobacz przegląd nadchodzących koncertów wraz z cenami biletów wstępu oraz lokalizacjami.