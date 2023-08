Kraków. Na Grzegórzkach wyrośnie nowa siedziba Akademii Muzycznej. Ekolog chwali: inwestor planuje przesadzić dwa piękne klony Bartosz Dybała

Przy ulicy Skrzatów na Grzegórzkach wyrośnie kompleks budynków Akademii Muzycznej. By uczelnia zyskała nową siedzibę, trzeba wyciąć ponad 180 drzew. Ale nawet ekolodzy przyznają, że Akademia chce realizować inwestycję z poszanowaniem przyrody, chroniąc to co się da przed wycinką. Planowane jest np. przesadzenie dwóch pięknych klonów, które mogą się stać wizytówką kompleksu. Na zlecenie uczelni przygotowana została też obszerna opinia dendrologiczna. - Jak stwierdzili urzędnicy, jeszcze nikt nie przedstawił im tak szczegółowego projektu przesadzeń drzew - skomentował ekolog Mariusz Waszkiewicz.