Kraków. Na Dekerta kładą chodnik, później położą asfalt. W maju pojedziemy pod wiaduktem

Na ul. Dekerta w Krakowie podczas przebudowy wiaduktu kolejowego natrafiono na fragmenty historycznych zabudowań. Z miejsca odkryć archeologicznych usunięto wierzchnią warstwę asfaltu i wprowadzono tam ciężki sprzęt. Fragmenty zabudowań odkryto pod starą jezdnią. To m.in. fragmenty budowli wojskowych i fortyfikacji (Twierdza Kraków), a także zabytkowe kanały wodociągowe.

Na ul. Dekerta wykonawcy realizują ostatni etap prac, polegający na przebudowie drogi pod wiaduktem kolejowym i mediów podziemnych. Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych będzie nowy układ skrzyżowania ul. Dekerta i Romanowicza. Wzrośnie bezpieczeństwo – pojawi się dodatkowa przestrzeń dla pieszych, a jezdnie przecinać się będą pod innym kątem, tak by ułatwić kierowcom określanie pierwszeństwa przejazdu. Takie pozytywne zmiany możliwe są do wprowadzenia dzięki nowej konstrukcji wiaduktu kolejowego (po modernizacji jest to obiekt jednoprzęsłowy, czyli nie ma już dodatkowych podpór pośrodku jezdni).