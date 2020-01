Kraków. Na dachu Bazyliki Mariackiej... wylądował dron

Pogoda na 2 stycznia

Drugi dzień nowego roku zapowiada się pogodnie. W Małopolsce termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C w Gorlicach do 6 stopni w Limanowej, Nowym Sączu, czy Zakopanem. W Krakowie i Tarnowie będzie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.