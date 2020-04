Kraków przystąpi do Climate-KIC. Zapłaci za to 12,5 tys.euro

Władze Krakowa zgłosiły swój akces do organizacji Climate-KIC. Radni w większości przystali na ten pomysł. Część z nich zwracała uwagę, że w dobie cięć i oszczędzania przez epidemię koronawirusa nie jest to do końca przemyślany ruch, bo wiąże się z rocznymi opłatami w wysokości 1...