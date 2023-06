Kraków. Na AGH powstaje buda dla psów, która ochroni je przed hałasem

Jak przekazują przedstawiciele uczelni, jednym z istotniejszych czynników wpływających negatywnie na dobrostan zwierząt, w tym psów, jest wrażliwość na hałas. W sytuacji nadmiernych bodźców dźwiękowych zwierzęta najczęściej szukają schronienia w miejscach wyizolowanych, oddalonych od źródła hałasu. Studenci AGH, by wyjść naprzeciw potrzebom domowych zwierząt i ich właścicieli, pracują nad budą akustyczną, odpowiednio wygłuszoną.

Redukcja hałasu w budzie będzie możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych izolujących materiałów, ale przede wszystkim dzięki użyciu rozwiązania modułowego.

- W praktyce oznacza to, że buda będzie składała się z przynajmniej dwóch części - komory głównej i korytarza. Stopniowe dodawanie kolejnych elementów tunelu prowadzącego do głównej części budy, pozwoli sukcesywnie przyzwyczajać zwierzę do nowego schronienia. Rozwiązania geometryczne także mogą pomóc redukować hałas, wszelkie zakręty, dodatkowe ściany pozwolą na pochłanianie dźwięków zewnętrznych. Stąd pomysł, aby spróbować zastosować takie konstrukcyjne rozwiązanie w naszym projekcie. W związku z tym, że buda będzie składała się z kilku osobnych komór, planujemy zainstalować w niej wentylację oraz czujniki wilgoci i temperatury - przekazują studenci.

Ponadto jednym z analizowanych rozwiązań będzie zainstalowanie automatycznych drzwi, które umożliwią swobodne wejścia i wyjścia psa z budy, jednocześnie pozwalając na zachowanie szczelności akustycznej, gdy zwierzę przebywa w środku. Inne analizowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie kurtyn dźwiękochłonnych, które posiadają właściwości pochłaniające dźwięk. To rozwiązanie może się cechować najmniejszą izolacyjnością akustyczną, ale zaletą jest mała ilość elementów, które mogą przestraszyć lub zniechęcić psa do korzystania z budy.