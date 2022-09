Kraków. Muzeum poszukuje obrazów Włodzimierza Tetmajera

Urodził się 31 grudnia 1861 r. w Harklowej na Podhalu. Jego matka zmarła niedługo po porodzie, a ojciec Adolf ożenił się potem z Julią Grabowską, siostrą matki Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Miał z nią syna Kazimierza Przerwę-Tetmajera, przyrodniego brata Włodzimierza. Z Podhala Tetmajerowie przenieśli się w 1886 r. do Krakowa, gdzie Włodzimierz uczył się w Gimnazjum św. Anny. Trafił tam na nauczyciela rysunku Józefa Siedleckiego, który zaszczepił w nim miłość do sztuki. Kilka lat później rzucił filologię klasyczną i filozofię na UJ, by wyjechać do Wiednia na studia artystyczne. Zapisał się tam na ASP i zgłębiał malarstwo klasyczne oraz rysunek. W Krakowie natomiast rozpoczął studia w kierowanej wówczas przez Matejkę Szkole Sztuk Pięknych.

Ulubionym i dominującym tematem obrazów i rysunków Tetmajera stała się ludowość. Był jednym z pierwszych młodopolskich malarzy, którzy zauroczyli się pięknem Bronowic. Spod jego pędzla wychodziły obrazy zatytułowane „Przed izbą”, „Wnętrze chaty”, „Droga na wsi”, „Łan zboża”, „Żeńcy”, „Wesele”, „Kolędnicy”, „W polu”, „W zbożu”, „W czasie żniwa”. Uwieczniał orkę, siewy, sianokosy, Wielkanoc, Boże Narodzenie, wiejskie zabawy, wesela, chrzciny, pogrzeby.