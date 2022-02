Kraków. MPEC wydał 50 mln zł na biurowiec zamiast na rozwój sieci ciepłowniczej. Radni miasta zaskoczeni. Kto za to zapłaci? Marcin Banasik

Politycy, samorządowcy, aktywiści alarmują, aby szybko zmniejszać emisję gazów cieplarnianych bo zagraża to naszej planecie. Tymczasem MPEC zamiast na rozwój sieci ciepłowniczej w mieście, woli wydać 50 mln zł na zakup nowoczesnego biurowca. Jednym z argumentów podnoszonym przez kierownictwo spółki miejskiej jest to, że nie przystoi urzędnikom tak ważnej firmy pracować w warunkach jak z lat 90. Drogim zakupem zaskoczeni są krakowscy radni, którzy cztery lata temu nakłaniani przez kierownictwo MPEC-u, ekspresowo uchwalili plan miejscowy, który miał ułatwić wybudowanie biurowców na działkach spółki. - Po co kupili, skoro mieli budować – pyta Grzegorz Stawowy.