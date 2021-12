Kraków może i ma swoje problemy, ale za toaletę zapłacisz już kartą

Do tej pory za wejście do wszystkich sanitariatów można było zapłacić tylko gotówką, co dla wielu osób było sporym problemem. "Wsłuchując się w potrzeby mieszkańców i turystów KEGW wprowadził zmiany. Teraz płatności można dokonać kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską z chipem. W dobie pandemii wiele osób zaczęło korzystać z płatności bezgotówkowych, aby ograniczyć ryzyko zarażenia się. Liczba terminali płatniczych montowanych przez jednostkę Klimat-Energia-Gospodarka Wodna będzie się sukcesywnie zwiększać" - zapewniają urzędnicy i dodają:

"KEGW stawia na nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne rozwiązania. W parku Anny i Erazma Jerzmanowskich drzwi do publicznej toalety otwierają się same, podobnie zautomatyzowana jest umywalka oraz dozownik mydła, wystarczy przystawić dłonie".

To się nazywa postęp. Natomiast warto przyjrzeć się funkcjonowaniu KEGW - o tutaj: