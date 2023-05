Kraków. Może być ciężko zamówić taksówkę na lotnisku w Balicach. Zmieniły się zasady

Zmiany dotyczące wjazdu taxi na lotnisko

Czyli jeśli zadzwonimy po taksówkę "z miasta" stojąc pod terminalem to musimy najlepiej trafić na taką, która tego dnia nie kursowała jeszcze na lotnisko. A z taksówkami już jest ciężko w Krakowie, i nie każdy taksówkarz w tak daleką trasę chce jechać. Może być to zatem utrudnienie dla pasażerów, którzy chcą skorzystać z usług taxi, a nie z autobusu MPK czy kolei, by dostać się do Krakowa.