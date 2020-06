Kraków. Most Grunwaldzki: rowerzyści na równi z kierowcami samochodów [ZDJĘCIA]

Tarcza dla Mobilności to rozwiązania, jakie przygotowano wiosną tego roku do wprowadzenia w jak najszybszym tempie, by częściowo dostosować krakowską komunikację do nowej sytuacji, jaka wynikła w związku z pandemią koronawirusa. Obserwacje wykazały, że obecnie mniej osób korzysta z komunikacji zbiorowej z obawy o to, iż w tramwajach i autobusach może nie zostać zachowany bezpieczny dystans. Dużo osób zdecydowało się na korzystanie z prywatnych samochodów. Miejscy specjaliści od komunikacji zwrócili jednak uwagę, że zbyt duża liczba aut w centrum może doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego. Zauważyli też, że coraz więcej osób decyduje się na jazdę rowerem. Stąd powstał pomysł, by na części ulic wytyczyć drogi rowerowe kosztem jezdni dla samochodów.