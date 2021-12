Kraków. Mortal Kombat na Alejach. Rower przegrał z głupotą i padł na deski Piotr Rąpalski

Było dobrze po północy, kiedy to operator monitoringu dostrzegł w okolicy skrzyżowania al. Mickiewicza/Karmelicka młodego mężczyznę, kopiącego przypięty do stojaka rower. Gołym okiem widać było, że jest bardzo zaangażowany w to, co robi, albowiem skończył dopiero wtedy, gdy udało mu się zrównać rower z chodnikiem...