Kraków. Morderstwo na Azorach przy ul. Stachiewicza. Prokurator oskarża dwóch młodych mężczyzn

Kraków. Brutalna zbrodnia na osiedlu Azory

Janusz Hnatko rzecznik krakowskiej prokuratury podaje, że 23 stycznia odbywało się spotkanie kilku osób, połączone ze spożywaniem alkoholu. Spotkanie związane było ze zbliżającymi się urodzinami jednego z organizatorów. Wśród osób zaproszonych byli także oskarżeni: Bogusław H. i Marcin P.

W trakcie imprezy nietrzeźwi oskarżeni zaczęli prowokować jednego z gości, dążąc do zwarcia i bijatyki z nim. Kilkukrotnie go atakowali, szarpali i bili po całym ciele. W pewnym momencie, jeden z napastników, zabranym wcześniej z kuchni nożem, uderzył pokrzywdzonego co najmniej dwukrotnie w okolicach lewej i prawej łopatki. Zadane ciosy nożem doprowadziły do wykrwawienia się pokrzywdzonego, a następnie jego śmierci.

Ciosy nożem zadane były wówczas, gdy pokrzywdzony w obawie o własne zdrowie zaczął wychodzić z mieszkania. Został najpierw zatrzymany przez napastników, a następnie był przez nich bity, a jeden ze sprawców zadał mu uderzenia nożem. Taki sposób działania świadczył o tym, że działali oni z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego.