Kraków. "Mogło mi się coś omsknąć", czyli jak były szef Rady Miasta tłumaczy się z wulgarnych gwiazdek wymierzonych w PiS

We wtorek w Krakowie podpisano list intencyjny w sprawie organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 r. Oznacza to, że władze miasta w końcu dogadały się z rządem w sprawie wspólnej organizacji sportowej imprezy. W sumie rząd ma przekazać na inwestycje sportowe w Krakowie 150 mln zł, a na infrastrukturalne (m.in. remonty dróg) 350 mln zł.

To kolejna informacja potwierdzając, że prezydent Jacek Majchrowski coraz przychylniej patrzy na współpracę z PiS- em. To z pewnością nie podoba się radnym PO, którzy jeszcze do niedawna tworzyli koalicje z Jackiem Majchrowskim. Ta jednak skończyła się, kiedy po dość burzliwej sesji nadzwyczajnej Rady Miasta na początku stycznia stanowisko szefa rady stracił Dominik Jaśkowie. Chwilę później exprzewodniczący ogłosił, że to koniec koalicji PO z Jackiem Majchrowskim.